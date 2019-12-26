В Ривне на переходе мужчина сбил мать с ребенком [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, в Ривне на улице Черновола, произошло серьезное ДТП. Известно, что "ВАЗ 21310" сбил 30-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь на пешеходном переходе. Пострадавших пришлось госпитализировать, передают местные СМИ.
Медики у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому и ушиб ноги, а у ее мамы - многочисленные ушибы.
К слову, руководитель по результатам освидетельствования был трезв, говорят в полиции.
Следователи по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование в уголовном производстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.
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