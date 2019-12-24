В Киеве произошло более сотни аварий за сутки [ Редактировать ]
В Киеве за 23 декабря произошло 102 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
На Броварском проспекте автомобиль Audi врезался в электроопору, из-за чего пострадал водитель. На улице Большой Васильковской маршрутка "Богдан" наехала на велосипедиста.
После полудня на Севастопольской площади Volkswagen сбил пешехода. Также, женщина на Hyundai сбила 33-летнюю женщину и 11-летнего мальчика. Их госпитализировали.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.
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