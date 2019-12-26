В центре Львова, на проспекте Свободы, произошло серьезное ДТП. Известно, что водитель сбил полицейского, который требовал переставить неправильно припаркованный автомобиль, и пытался сбежать с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, мужчина нарушил правила дорожного движения и припарковал свой BMW в неположенном месте. Патруль полиции это заметил. Один из полицейских попросил припарковать авто в другом месте, на что водитель отреагировал агрессивно, с угрозами.

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"После того, как водитель отказался выполнить законное требование полицейских и переставить свой автомобиль, было принято решение об эвакуации транспортного средства. Тогда злоумышленник, двигаясь задним ходом, скрылся с места происшествия, совершив при этом наезд на одного из патрульных полицейских и повредив патрульный автомобиль Toyota Prius. В дальнейшем полицейский с телесными повреждениями был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Силовики догнали беглеца и задержали его. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.