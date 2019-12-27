До нового року лишилися лічені дні. А це найгарячіша пора для ялинкових браконьєрів. Попри надлишок зрізаних новорічних деревець на базарах, їх і далі незаконно зрубують на продаж. Як захищають ялинки в лісах та в столичних парках - розкаже Катерина Сривкова.

15 Самостійні сосни, які позаростали на полях, під лініями електропередач, браконьєри найчастіше їх зрізають.

Андрій та Олександр щороку під новорічні свята активно патрулюють молоді хвойні ліси. Саме зараз для ялинкових браконьєрів гаряча пора. Окрім штрафу, порушникам доведеться сплатити за кожне зрубане деревце суму, залежну від його розміру.

"Для прикладу, дерево діаметром в корі пня біля шийки кореня 10 і менше сантиметрів буде коштувати, шкода буде заподіяна на 498 гривень. Адміністративний штраф передбачає накладання штрафів від 510 до 1200 гривень", - говорить Андрій Кучеренко, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища столичного округу.

Утім, каже Андрій, цьогоріч незаконних вирубувань значно менше. На Київщині масштабних порушень поки що не було.

"На жаль, такі випадки фіксуються інспекцією. Хоча є приємна тенденція, в цьому році менше фіксується, особливо фактів незаконних рубок. Відсотків на 15-20 точно менше випадків, ніж у минулому році", - говорить Андрій Кучеренко, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища столичного округу.

Столичні ялинки так само у небезпеці. Особливо ті, які ростуть у парках і скверах. Лише за останні тижні - знищені більше десятка дерев.

"Зрубано в цій частині, і в цій зрубали. Сокирою".

Ці дві сосни порушники вкрали майже тиждень тому.

"Бачите, ці оставили, залишили негарне, а гарну частину зрубали. Їм було близько десь десяти років, і висотою десь три, три з половиною метри. Минулого року також були випадки, близько десяти штук було зрубано сосен і ялин", - говорить Михайло Чайка, перший заступник директора КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Поставити зелену красуню удома крадії дійсно не зможуть, адже у столичних скверах дерева обробляють спеціальним розчином. Для здоров'я він безпечний, утім, якщо занести таку ялинку в тепле помешкання - воно незабаром наповниться їдким неприємним запахом.

"Не советую я этого делать, срезать, потому что оно будет очень сильно вонять, и просто-напросто пропадает хвойное дерево, выбрасывается, и все. Оно не приносит никакого праздничного настроения", - говорить Євген Солдатенко, озеленювач КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Щоб захистити міські хвойні дерева від вандалів, у передноворічні дні їх цілодобово охороняють.

"Це засоби відеоспостереження, муніципальна варта, наші працівники. Тобто намагаємося зберегти цю прикрасу для Києва. Штрафи складають приблизно до двох тисяч гривень. Це не три копійки, і краще вже купити або штучну ялинку, або на ялинковому базарі", - говорить Дмитро Заруба, заступник генерального директора КО "Київзеленбуд".

Майже 30 відсотків зрізаних пухнастих деревцят з новорічних базарів потраплять одразу на смітник, адже їх спилюють забагато. І так коїться із року в рік. Тож інспектори радять обов'язково перевіряти ялинку на легальність, щоб не підтримувати браконьєрів.