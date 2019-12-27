В Україні закликають до розправи над "не такими" журналістами - НСЖУ [ Редактировать ]
Понад півсотні нападів на представників ЗМІ зафіксували в національній спілці журналістів України за 2019 рік. Проте в організації кажуть, що такі випадки навпаки розколюють медійну спільноту.
Голова спілки Сергій Томіленко заявив, що все частіше від журналістів лунають образи та навіть заклики до фізичної розправи над "не такими" представниками ЗМІ. В НСЖУ провели дискусію на тему журналістської несолідарності. Туди запросили і тих, хто постраждав через напади, і тих, хто закликав до розправи над колегами. Втім останні, навіть не прийшли.
"Журналісти не почуваються безпечно коли працюють на мітингах на протестах, під час висвітлення судових процесів, постійно відбувається пошук і полювання на не таких журналістів і звичайно в підсмуку це сигнал тривоги, який транслюється із столиці України він транслюється зокрема по всій Україні його відчувають і наші колеги у регіонах", - говорить Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України.
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