Допомогти бідним у кріптовалюті. Різдвяну виплату запровадив президент Венесуели як антикризовий захід у країні.

Як сприйняли інноваційний святковий бонус тамтешні пенсіонери та бюджетники - розкаже Ольга Жидецька.

Ці люди стоять у черзі перед супермаркетом у Каракасі вже понад 5 годин. Усі вони сподіваються отоварити тут різдвяний бонус від президента. Перед святами пенсіонерам і бюджетникам Ніколас Мадуро розпорядився переказати нечувано щедрий грошовий подарунок - еквівалент 30 доларів. Щоправда, не в боліварах чи американських зелених, а в місцевій кріптовалюті петро. Щоб купити на них, приміром, продукти, отримувач має прийти до визначених крамниць і там через спеціальний додаток на телефоні, а також систему зчитування біометричних даних розрахуватися за придбане.

"Це знущання з людей, особливо з нас, старих. Ми не знаємо, що робити в цій ситуації. Якби президент Мадуро справді хотів надати нам допомогу, то переказав би гроші на картку в боліварах, і ми б спокійно прийшли і придбали продукти", - говорить Леонор Діас, пенсіонерка.

Покупці в багатогодинній черзі обурюються недарма. Крамниць, що приймають оплату кріптовалютним бонусом по всій, охопленій дефіцитом країні, - лише кілька тисяч. Натомість отримувачів президентської кріптодопомоги - мільйони. До того ж обладнання, що забезпечує обов'язкову процедуру розпізнавання покупця за біометрією, постійно дає збій. А ще не всім вдається одразу збагнути тонкощі розрахунків віртуальною валютою. Однак багато хто задоволений бодай такою державною підтримкою. Адже у Венесуелі, яка 6 рік поспіль перебуває у стані економічної рецесії, мінімальна зарплата з усіма субсидіями лише 6 доларів. А от інфляція б'є рекорди у 200 000% річних.

"Гадаю, кріптовалюта петро дуже функціональна. Добре було б запровадити її як загальнодоступний засіб платежу в країні", - говорить Хосе Боада, пожежник.

"Я бачу, що це насправді складно. Петро треба переказати певним чином, потім поставити тут позначку, і ще одну. Це не те саме, якщо ви розраховуєтеся карткою. Однак, з огляду на ситуацію, така допомога - це дуже добре для всіх", - говорить Доріс Лозада, держслужбовець.

Власну кріптовалюту Ніколас Мадуро запровадив торік, щоб оминути американські санкції. Нині вартість одного петро близько 60 доларів США. Щоправда, через непрозорість емісії та блокчейну системи, що реєструє та перевіряє кожну операцію з кріптоактивами, - світового визнання венесуальські віртуальні гроші так і не здобули. У віртуальних пунктах обміну вони недоступні. А міжнародні сайти з рейтингами ризиків визначають петро як шахрайство.