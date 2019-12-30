Автобус из Беларуси "слетел" в кювет, много пострадавших [ Редактировать ]
В понедельник, 30 декабря, под Псковом (Россия) автобус из Беларуси попал в страшное ДТП. В результате аварии пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. Об этом сообщает БЕЛТА.
Так, все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу.
По предварительным данным, рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.
Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в страшном ДТП погибло несколько десятков людей.
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