В понедельник, 30 декабря, под Псковом (Россия) автобус из Беларуси попал в страшное ДТП. В результате аварии пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу.

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По предварительным данным, рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП погибло несколько десятков людей.