Едва не упали в реку: в Яремче произошло жуткое ДТП с пассажирским автобусом [ Редактировать ]
29 декабря в Яремче произошло ДТП. Пассажирский автобус едва не упал в реку. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
"Мы как то вышли, была немного паника, ждем спасательную службу", - сообщает корреспондент.
После аварии, приехала снегоуборочная машина которая вытащила вытащила автобус. Сообщается, что в автобусе находилось 40 человек.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
по теме
Дождик в желудке и стресс от салютов: как обезопасить животных в праздники
Во время новогодних праздников количество травм и заболеваний у домашних животных возрастает
Курс валют на новогодние праздники: прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны с 28 декабря-7 января
В Украине пройдут массовые проверки аптек
Министерство охраны здоровья Украины проведет тщательную проверку препаратов
В Украине закрыли более 300 нелегальных заправочных станций
В Украине закрыли более 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов
Мужчина с чемоданом украл сто пирожков
В Сингапуре мужчина пришел в кафе с огромным чемоданом