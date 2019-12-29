29 декабря в Яремче произошло ДТП. Пассажирский автобус едва не упал в реку. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

"Мы как то вышли, была немного паника, ждем спасательную службу", - сообщает корреспондент.

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После аварии, приехала снегоуборочная машина которая вытащила вытащила автобус. Сообщается, что в автобусе находилось 40 человек.