В понедельник, 30 декабря, Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Об этом сообщает Twitter Помпео.

Он отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии", - написал Помпео.

Ранее сообщалось, что Джо Байден будет давать показание по делу об импичменте Трампа.