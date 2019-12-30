Помпео подтвердил визит в Украину [ Редактировать ]
В понедельник, 30 декабря, Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Об этом сообщает Twitter Помпео.
Он отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии", - написал Помпео.
Ранее сообщалось, что Джо Байден будет давать показание по делу об импичменте Трампа.
по теме
Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin
Украина и США заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов
Трамп заблокировал оказание быстрой помощи Украине
По предварительным данным, Белый дом пригрозил наложением вето президента
США согласовали нового посла Украины
Глава МИД заявил, что с кандидатурой посла определились еще два месяца назад
Зеленский собирается с визитом в США - Кулеба
В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский планирует ряд встреч
Импичмент Трампа: когда пройдет голосование
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование