Чи замінять Помпео? У Сполучених Штатах у "коридорах влади" ширяться чутки, що держсекретар у країні може змінитися.

У якому випадку політик залишить посаду? І хто замість нього може очолити Держдеп? Дмитро Анопченко знає американські кадрові чутки.

Увесь вікенд у високих владних кабінетах про це тільки й розмов: Державний секретар США може змінитися. Багато чиновників із оточення Трампа пішли з посад тому, що президент у них розчарувався; але із Майком Помпео інша справа: для президента він усе ще залишається близькою людиною. І відпускати його Дональд Трамп не хотів би. Але Помпео сам думає про повернення в Конгрес.

Про це подейкують уже певний час начеб-то Помпео розглядає можливість балотуватися в Сенат від штату Канзас, де він має стовідсоткові шанси перемогти. Уперше такі розмови виникли, ще коли помічника президента з нацбезпеки Джона Болтона звільнили. Трамп начебто пропонував Помпео пересісти у вакантне крісло Болтона в Радбезі; Держсекретар відмовився, більше того, начебто зізнався президенту - може взагалі піти зі служби. І це змусило главу держави ще більше цінувати свого держсекретаря, адже всі за посади чіпляються, а він сам думає піти.

Коли кадрова ротація не відбулась, усі вирішили - інцидент вичерпано. Але Washington post подарувала зараз сенсацію - з'ясувала із джерел в оточенні Помпео: і він все так само про відставку думає, і в Білому домі кандидатури тих, хто його має замінити, почали вже обговорювати. І ситуація заплутана: з одного боку, головний дипломат країни публічно нічого не каже, адже має час аж до липня, коли завершується реєстрація кандидатів. Із іншого - така невизначеність на Трампа тисне. Президент ненавидить, коли його ставлять перед фактом. Тож змушений уже зараз перебирати потенційних кандидатів на посаду глави Державного департаменту.

Що вже зрозуміло - це буде людина абсолютно керована. Президенту на цій посаді потрібен хороший виконавець; чиновник, який проводитиме його політику, а не сперечатиметься й відстоюватиме власну. І перелік кандидатів уже з'явився - його в Конгресі озвучили.

Станом на зараз найбільш вірогідний кандидат - чинний радник із нацбезпеки, Роберт О'Браєн. І Трамп йому довіряє, і сам О'Браєн узяв на себе набагато більше обов'язків, ніж попередник, і це всім сподобалось. Президент також обговорював із найближчим оточенням ідею призначити в Держдеп ще одного свого фаворита - Стівена Мнучіна, нінишнього міністра фінансів, от тільки з розмов він сам не дуже хоче змінювати роботу. Що цікаво, від вибору між ними залежить політика США. Адже О'Браєн у разі призначення нічого не змінюватиме після Помпео, а Мнучін, навпаки, спробує переробити все під себе, настільки - наскільки Трамп дозволить. Обговорюють, звісно ж, і інших кандидатів, проте все може змінити сам Помпео, якщо відчує, що "незамінних - немає", і передумає уходити.