Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые по его словам, "начали поднимать голову". Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов.

По словам премьера, некоторые нелегальные казино вновь начинают открываться.

"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", - заявил Гончарук.

При этом глава правительства убеждает:

Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов.

"Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями", - отметил Гончарук.

Вместе с тем, он заверил, что в ближайшем времени у властей "до всех дойдут руки".