Игорному бизнесу пригрозили повторным рейдом [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые по его словам, "начали поднимать голову". Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов.
По словам премьера, некоторые нелегальные казино вновь начинают открываться.
"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", - заявил Гончарук.
При этом глава правительства убеждает:
Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов.
"Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями", - отметил Гончарук.
Вместе с тем, он заверил, что в ближайшем времени у властей "до всех дойдут руки".
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