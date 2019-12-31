Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о желании уйти с поста в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

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Об этом говорится в новогоднем обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном на сайте "Укрзализницы".

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям - сказано в обращении Кравцова.

Ранее сообщалось, что судья КСУ Мельник ушел в отставку.