Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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"24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Напомним, Николай Мельник был назначен судьей Конституционного Суда Украины Верховной Радой Украины в марте 2014 года.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности.