Акции Apple установили новый рекорд [ Редактировать ]
Фото: "112 Украина"
Стоимость акций корпорации Apple превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд. Об этом сообщает Financial Times.
За торговую сессию акции производителя iPhone подорожали на 2,3%.
Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. Отмечается, что с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз.
Ранее сообщалось, что делать, если на холоде выключился iPhone.
по теме
Prev Next
02 января 2020 09:30
iPhone выключился на холоде: что делать
В холодное время года пользователей iPhone сталкиваются с настоящей проблемой
24 декабря 2019 23:00
Основатель Uber уходит из совета директоров
Основатель крупнейшей в мире компании объявил об уходе
23 декабря 2019 22:00
Глава Boeing уходит в отставку
Деннис Меленберг покинул пост генерального директора. Названа неожиданная причина
23 декабря 2019 20:00
iPhone 12: как будет выглядеть модель (видео)
В сети раскрыли дизайн iPhone 12
20 декабря 2019 20:50
Apple разрабатывает собственную спутниковую связь - Bloomberg
Отмечается, что технология позволит Apple получать данные со своих устройств без участия сторонних сетей