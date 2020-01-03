Стоимость акций корпорации Apple превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд. Об этом сообщает Financial Times.

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За торговую сессию акции производителя iPhone подорожали на 2,3%.

Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. Отмечается, что с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз.

Ранее сообщалось, что делать, если на холоде выключился iPhone.