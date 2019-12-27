Держбюро розслідувань очолила "слуга народу" Ірина Венедіктова [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
Іншим указом тимчасовою виконувачкою обов'язків директора ДБР призначено народну депутатку від "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
Труба очолював ДБР із листопада 2017 року.
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