Зеленский назначил временного главу Госбюро расследований [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о главы Государственной службы расследований Украины. Им стала Ирина Венедиктова. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в указе.
Кто такая Венедиктова Ирина?
Инна Венедиктова - украинский юрист, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Эксперт по вопросам судебной системы в команде президента Украины Владимира Зеленского. Доктор юридических наук, профессор. Депутат в Верховной Раде Украины IX созыва от партии "Слуга народа", где занимает место №3 в списке.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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