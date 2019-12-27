В пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о главы Государственной службы расследований Украины. Им стала Ирина Венедиктова. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.

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"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в указе.

Кто такая Венедиктова Ирина?

Инна Венедиктова - украинский юрист, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Эксперт по вопросам судебной системы в команде президента Украины Владимира Зеленского. Доктор юридических наук, профессор. Депутат в Верховной Раде Украины IX созыва от партии "Слуга народа", где занимает место №3 в списке.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский принял ряд важных кадровых решений.