ГБР проведет полный аудит своей деятельности [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности, сообщает пресс-служба ГБР.
В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Бюро.
Госаудитслужбой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законность проведения государственных закупок.
НАГС проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства и соблюдение ГБР общих требований соблюдения Закона Украины "О государственной службе".
Ранее сообщалось, что Венедиктова заявила о нарушениях в работе ГБР.
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