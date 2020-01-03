"Убил тысячи американцев": Трамп высказался о Сулеймани [ Редактировать ]
В пятницу, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидированный командующий иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани имел отношение к гибели миллионов человек, включая граждан США. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Он был прямым или косвенным образом ответственным за гибель миллионов человек, в том числе значительного числа протестующих, недавно убитых в самом Иране", - написал Трамп.
"Генерал Касем Сулеймани за долгое время убил или серьезно ранил тысячи американцев и планировал убить намного больше... но попался!" - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что американцев призвали немедленно покинуть Ирак.
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