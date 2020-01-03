В пятницу, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидированный командующий иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани имел отношение к гибели миллионов человек, включая граждан США. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Он был прямым или косвенным образом ответственным за гибель миллионов человек, в том числе значительного числа протестующих, недавно убитых в самом Иране", - написал Трамп.

"Генерал Касем Сулеймани за долгое время убил или серьезно ранил тысячи американцев и планировал убить намного больше... но попался!" - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что американцев призвали немедленно покинуть Ирак.