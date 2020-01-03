Посольство США в Багдаде призвало американцев немедленно покинуть Ирак. Об этом сообщают представители агентства Rudaw English.



"Гражданам США следует по возможности покинуть (Ирак) на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада были нанесены три ракетных удара.