В Днепре к женщине в дом залезла змея [ Редактировать ]
В Днепре в жилой дом к женщине забралась змея. Она вызвала спасателей. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.
Это произошло на улице Большая Диивская Новокодацкого района. Женщина позвонила к спасателям и рассказала, что у нее в доме пресмыкающееся.
"К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", – отметили в ГСЧС.
Ранее сообщилось о том, что в киевских лесах проснулись змеи.
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