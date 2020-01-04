В Днепре в жилой дом к женщине забралась змея. Она вызвала спасателей. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Это произошло на улице Большая Диивская Новокодацкого района. Женщина позвонила к спасателям и рассказала, что у нее в доме пресмыкающееся.

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"К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", – отметили в ГСЧС.

Ранее сообщилось о том, что в киевских лесах проснулись змеи.