В киевском лесу прохожие обнаружили змей. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

"Комары комарами, но новогодних змей, еще и агрессивных, я не видел", - написал автор фото.

Читайте также На Виноградаре произошла стрельба, пострадал человек

"Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла", – рассказали в Киевском зоопарке.