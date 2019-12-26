В киевских лесах проснулись змеи (фото) [ Редактировать ]
В киевском лесу прохожие обнаружили змей. Об этом сообщает сайт "Сегодня".
"Комары комарами, но новогодних змей, еще и агрессивных, я не видел", - написал автор фото.
"Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла", – рассказали в Киевском зоопарке.
Ранее сообщалось, что слон разогнал людей с пикника и съел всю еду.
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