Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.
Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры и с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.
Информация о назначении Чумака в качестве заместителя Рябошапки опубликована на официальном сайте Офиса генпрокурора.
Ранее сообщалось, что в Украине зафункционировал Офис генерального прокурора.
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