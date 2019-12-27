Дело Майдана: Рябошапка сменил прокуроров [ Редактировать ]
В пятницу, 28 декабря, в Апелляционном суда во время слушания генеральный прокурор Руслан Рябошапка ввел новую группу прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни, передает Lb.ua.
Позже группа новых прокуроров явилась во время перерыва по делу, и во время зачитывания распоряжения они стояли за спинами действующих прокуроров.
Судья после совещания приняла решение добавить трех прокуроров, о которых идет речь в постановлении, к существующей группе, а именно, включить в группу прокуроров Куцего, Субботина и Шевеленко.
"Решайте с Генеральным прокурором вопрос своих полномочий", - сообщила судья.
Раньше сообщалось о том, что Рябошапка создает Офис генпрокурора и стратегическое управление. А также Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области.
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