5 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
5 января - 5-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 360 дней.
5 декабря православные чествуют святого мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), который жил в III веке и прославился даром исцеления и изгнания бесов из одержимых. В народе праздник получил название Прокопий Чтец и согласно традициям имел свои особые правила, выполнение которых придавало здоровье и притягивало достаток.
Главные приметы:
- Если в этот день устанавливается теплая погода, то зима будет длинная и снежная;
- Если в праздничный день волки близко подходят к селам и домам, то зима будет лютая и "захватит" часть весны;
- Если на Прокопия Чтеца морозная погода, значит скоро будет оттепель и пойдет мокрый снег.
Именинники: Агафопус, Василид, Василий, Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик, Иван, Макарий, Наум, Нифонт, Павел, Помпий, Сатурнин/Саторнин, Феодул, Феоктист.
Смотрите также календарь православных праздников.
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