5 января - 5-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 360 дней.

5 декабря православные чествуют святого мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), который жил в III веке и прославился даром исцеления и изгнания бесов из одержимых. В народе праздник получил название Прокопий Чтец и согласно традициям имел свои особые правила, выполнение которых придавало здоровье и притягивало достаток.

Главные приметы:

Если в этот день устанавливается теплая погода, то зима будет длинная и снежная;

Если в праздничный день волки близко подходят к селам и домам, то зима будет лютая и "захватит" часть весны;

Если на Прокопия Чтеца морозная погода, значит скоро будет оттепель и пойдет мокрый снег.

Именинники: Агафопус, Василид, Василий, Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик, Иван, Макарий, Наум, Нифонт, Павел, Помпий, Сатурнин/Саторнин, Феодул, Феоктист.

Смотрите также календарь православных праздников.