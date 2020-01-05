Убийство Сулеймани: Иран готовит ответный удар [ Редактировать ]
Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Об этом заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире телекомпании CNN.
"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник руководителя Ирана.
Ранее сообщалось, что США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат.
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