Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире телекомпании CNN.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник руководителя Ирана.

Ранее сообщалось, что США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат.