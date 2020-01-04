Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Так, руководитель внешнеполитического ведомства США призвал Тегеран воздержаться от мер в ответ на убийство иранского военного командующего Сулеймани.

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Кроме того, Помпео рассказал о том, как Вашингтон будет действовать в случае ответа со стороны Ирана.

"Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану - ред.) силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе - ред.) был убит американский контрактник (из числа гражданских - ред.)", - заявил он.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать реагировать на враждебные действия со стороны Тегерана.

Ранее сообщалось, что президент Ирана прокомментировал ликвидацию генерала Сулеймани.