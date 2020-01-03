США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат [ Редактировать ]
В Пентагоне заявили, что группировка армии США на Ближнем Востоке будет усилена. Около трех тысяч военных прибудут на американские базы в регионе в качестве "меры предосторожности". Об этом сообщает Reuters.
Ситуация на Ближнем востоке обострилась после ракетной атаки американцев на аэропорт Багдада, в результате чего погиб командующий "Стражей Исламской революции" генерал Касим Сулеймани.
В Иране назвали атаку "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации высокопоставленного иранского военного, обвинив в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек".
Вашингтон также призвал всех американских граждан срочно покинуть территорию Ирака.
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