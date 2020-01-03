В Пентагоне заявили, что группировка армии США на Ближнем Востоке будет усилена. Около трех тысяч военных прибудут на американские базы в регионе в качестве "меры предосторожности". Об этом сообщает Reuters.

Ситуация на Ближнем востоке обострилась после ракетной атаки американцев на аэропорт Багдада, в результате чего погиб командующий "Стражей Исламской революции" генерал Касим Сулеймани.

Читайте также США ввели новые санкции

В Иране назвали атаку "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации высокопоставленного иранского военного, обвинив в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек".

Вашингтон также призвал всех американских граждан срочно покинуть территорию Ирака.