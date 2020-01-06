Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, в случае, если Багдад проявит "враждебность" по отношению к США, пишет news.liga.net.
Речь идет о требовании иракского парламента вывести американские войска из страны.
По словам Трампа, санкции против Ирана покажутся Багдаду "мягкими" по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака.
США также не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства Соединенных Штатов, отметил американский президент.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану ответом на агрессию.
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