Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, в случае, если Багдад проявит "враждебность" по отношению к США, пишет news.liga.net.

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Речь идет о требовании иракского парламента вывести американские войска из страны.

По словам Трампа, санкции против Ирана покажутся Багдаду "мягкими" по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака.

США также не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства Соединенных Штатов, отметил американский президент.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану ответом на агрессию.