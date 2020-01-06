Чем опасны родинки: ответ ученых [ Редактировать ]
На протяжении долгого времени ученые проводили исследования и выяснили, почему необходимо регулярно следить за состоянием родинок на теле и обследоваться у врачей, пишут "Акценты".
По их словам, если на теле появляется новая родинка, не такой же формы, как обычные на теле, то нужно сразу же идти к профильному специалисту.
Также они уточнили, что нужно обратить внимание и на ногти. Если на них появляются пятна, то это возможно меланома, заболевание, которое может серьезно повлиять на здоровье человека.
Стоит отметить, что при меланоме родинка может менять цвет, форму или размер. Обычно, все начинается с плоской родинки, которая похожа на родимое пятно. Также медики предупреждают и о родинке с неровными краями больше 6 миллиметров, тогда нужно обращаться сразу к специалисту.
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