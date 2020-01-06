Кабинет министров Украины вводит своевременную профессиональную помощь для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Отмечается, что для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе.

"Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации... Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни ", - прокомментировал Гончарук.

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали около 450 нелегальных АЗС.