В Украине создадут единый туристический портал [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание единого туристического портала, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По словам украинского премьера, единый туристический портал, который будет работать онлайн и в телефонном режиме, будет создан на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.
"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Украине массово закрывают нелегальные заправки.
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