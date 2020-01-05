Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание единого туристического портала, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам украинского премьера, единый туристический портал, который будет работать онлайн и в телефонном режиме, будет создан на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Украине массово закрывают нелегальные заправки.