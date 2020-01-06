"Иран никогда не будет иметь ядерного оружия" - Трамп [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в своем Twitter.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, в случае, если Багдад проявит "враждебность" по отношению к США.
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