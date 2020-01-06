Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, в случае, если Багдад проявит "враждебность" по отношению к США.