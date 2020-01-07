Во вторник, 7 января, Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа Штатам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил секретарь Совбеза Али Шамхани, передает ТАСС.

"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести", - заявил Шамхани и добавил, что "даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США".

Он также подчеркнул, что если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, "то мы заставим их это сделать".

Тем временем Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.