Армию США и Пентагон признали "террористическими организациями" [ Редактировать ]
Парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями". Такое решение было принято после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Сообщается, что в список "террористов" попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани. До этого Тегеран признавал "террористической организацией" только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
По словам спикера Меджлиса Ирана Али Лариджани, в данный список зачислены "все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани".
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, в случае, если Багдад проявит "враждебность" по отношению к США.
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