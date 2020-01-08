Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди выступил с заявлением и сообщил о нанесении удара Ираном по местам дислокации американских военных.

"Иран заявил, что удар будет нанесен только по местам дислокации американских военных и не поделился конкретными координатами" - сообщил премьер-министр Ирака.

Раньше сообщалось о том, что в ночь с 7 на 8 января иранские военные запустили ракеты по двум базам США в Ираке - Эйн-аль-Асад на западе и аэродрому Эрбиля на севере страны.

По информации иранских СМИ в результате атаки убиты 80 американских военных. В Пентагоне данные о потерях не комментируют.