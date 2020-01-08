Иран атаковал военные базы США в Ираке: 80 погибших [ Редактировать ]
Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. В результате инцидента погибли 80 человек. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
Известно, что удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Погибли 80 человек.
Телеканал со ссылкой на свои источники сообщает, что Иран намерен ударить еще по 100 целям в ответ на предыдущий обстрел со стороны США и убийство Сулеймани.
После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в твиттере. Американский лидер подчеркнул, что "все хорошо" и напомнил, что у США "мощные войска".
Раньше сообщалось о том, что военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке. А также Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.
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