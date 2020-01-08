После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле. Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Такими будут действия иранских военных в случае, если американцы ответят Ирану на обстрел своих баз, отметили в КСИР.

Раньше сообщалось о том, что военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке. А также Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.