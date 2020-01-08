Авиакрушение в Иране: двое пассажиров не сели в самолет [ Редактировать ]
Двое пассажиров не сели в самолет, который разбился в Иране. Об этом сообщили во время брифинга премьер-министра Украины Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. У нас списки эти есть. Обращаю ваше внимание, что на рейс село 167 граждан. Два гражданина не село на рейс, - сообщил Данилов.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы.
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