Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: все подробности [ Редактировать ]
Утром, 8 января, недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране потерпел крушение украинский самолет с 180 пассажирами на борту.
Что известно по состоянию на 09:00?
Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.
Министерство иностранных дел Украины подтвердил гибель всех пассажиров.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил, что погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего - 177 человек.
При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министерство инфраструктуры говорят, что пассажиров было меньше на одного.
Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Предварительно, большинство погибших - граждане Ирана.
Тегеран называет причиной крушения техническую неисправность - возгорание двигателя.
Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Киев из Омана.
Страшная весть с Ближнего Востока. Утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.
Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета. Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы официальным сообщениям.
В 9:30 по Киеву премьер-министр заявил, что на место происшествия будут отправлены украинские спасатели.
"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", - сказал Гончарук.
Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57
по теме
Новогоднее обращение Зеленского: раскрыты детали
Первое новогоднее поздравление Владимира Зеленского на должности президента Украины будет классическим
Новый год - 2020: где будут праздновать первые лица Украины
Где встретит новый год 2020 президент Украины, спикер парламента и глава Офиса президента
Цены на топливо: Зеленский призвал АЗС к снижению
Президент Зеленский провел важное совещание
Особый статус Донбасса: Зеленский подписал документ
Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса
Крушение украинского самолета: появилось жуткое видео
Опубликовано видео крушения украинского самолета в Иране