Утром, 8 января, недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране потерпел крушение украинский самолет с 180 пассажирами на борту.

Что известно по состоянию на 09:00?

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

Министерство иностранных дел Украины подтвердил гибель всех пассажиров.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил, что погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего - 177 человек.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министерство инфраструктуры говорят, что пассажиров было меньше на одного.

Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Предварительно, большинство погибших - граждане Ирана.

Тегеран называет причиной крушения техническую неисправность - возгорание двигателя.

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Киев из Омана.

Страшная весть с Ближнего Востока. Утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета. Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы официальным сообщениям.

В 9:30 по Киеву премьер-министр заявил, что на место происшествия будут отправлены украинские спасатели.

"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", - сказал Гончарук.

Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57