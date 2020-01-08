Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство FARS.



В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

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На борту лайнера Вoeing 737, по предварительной информации, находились 180 пассажиров и членов экипажа.



По предварительной информации,пассажиры и экипаж украинского самолета погибли. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч.

По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно.

Раньше сообщалось о том, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.