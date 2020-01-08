Неминуче зростання цін на газ має стимулювати Україну до видобутку власного блакитного палива, - у цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін.

У такий спосіб, на його думку, собівартість газу для українців можна зменшити майже вчетверо, а відтак - знизити тарифи на комунальні послуги.

"Що робити в цій ситуації? Тільки власний газовидобуток! Ми маємо колосальне друге в Європі запаси газу, один трильйон цього - вистачає на 50 років забезпечити Україну дешевим газом по 2,50. Отже, уряд має негайно внести програму мобілізації України для власного газовидобутку, залучення інвестицій і нарешті - реформувати "Нафтогаз" в "Укргазвидобування", побороти корупцію, в якій вже зізналися керівництво "Нафтогазу", - наголосив Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.