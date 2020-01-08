Знизити тарифи: Сергій Каплін закликав розвивати українську газову галузь [ Редактировать ]
Неминуче зростання цін на газ має стимулювати Україну до видобутку власного блакитного палива, - у цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін.
У такий спосіб, на його думку, собівартість газу для українців можна зменшити майже вчетверо, а відтак - знизити тарифи на комунальні послуги.
"Що робити в цій ситуації? Тільки власний газовидобуток! Ми маємо колосальне друге в Європі запаси газу, один трильйон цього - вистачає на 50 років забезпечити Україну дешевим газом по 2,50. Отже, уряд має негайно внести програму мобілізації України для власного газовидобутку, залучення інвестицій і нарешті - реформувати "Нафтогаз" в "Укргазвидобування", побороти корупцію, в якій вже зізналися керівництво "Нафтогазу", - наголосив Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
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