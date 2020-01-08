Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2020 года поднял официальный курс доллара до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривен за доллар (-0,1560).

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