Курс валют на 9 января - прогноз НБУ [ Редактировать ]
Фото: krapka.club
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2020 года поднял официальный курс доллара до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривен за доллар (-0,1560).
Ранее мы писали о курсе валют на новогодние праздники.
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