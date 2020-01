В Лаосе обнаружили аномалию, с помощью которой ученые нашли 20-километровый кратер. Он образовался после падения на Землю гигантского астероида 780 тысяч лет назад. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученым удалось узнать примерную дату падения астероида – 780 тысяч лет назад. Профессор Брэд Сингер с коллегами проанализировали гравитационные аномалии в Азии. Так они обнаружили кратер, находящийся на территории плато Болавен в Лаосе.

Теперь геологи изучают сам древний кратер. Возможно, они обнаружат ответы на вопросы, с какой скорость и под каким углом упал астероид на нашу планету.