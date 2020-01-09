Обережно, аферисти. В Україні злочинці можуть буквально з під носа забрати у власника квартиру, машину, дачу чи земельну ділянку. Які схеми існують і чи можливо себе убезпечити? Відповіді шукала Олена Зоріна.

"Зривають і заходять в квартиру. Тільки чую - хрясь дверима, хрусь. Оце вже четвертий раз опечатали".

За цими дверима двокімнатна квартира в одному зі спальних районів столиці. На неї вже не перший місяць полюють шахраї. Навіть ремонт намагалися робити.

"Четверо стоят, взломали топором эту дверь. Начали ставить дверь. Хотели ставить дверь", - говорить Олена Суханова, сусідка.

Представлялися то правоохоронцями, то їхніми помічниками.

Власник не так давно помер - після загадкових обставин. Якби не сусіди, ніхто б про це і не дізнався.

"Идет неприятный запах от квартиры. Мы вызвали милицию. Они сами зашли без понятых, сами они там были, нашли паспорт, документы - он лежал мертвый уже этот парень, Саша", - говорить Олена Суханова, сусідка.

41-річний чоловік не хворів, але був одинаком і за збігом обставин - останнім живим співвласником двох квартир у столиці. Після смерті мами і дідуся почав пиячити. Привів у дім співмешканку.

"Наркоманы начали ходить сюда. Здесь они такой притон они завели, крики, шум. Может быть они его и отравили", - говорить Олена Суханова, сусідка

Але зловмисники встигли заднім числом переоформити його квартири на підставних осіб. Підробили документи купівлі-продажу. А потім віддали в іпотеку. І всі ці дії узгодив нотаріус.

"Дві квартири, це десь сума 100 тисяч доларів, загалом я так орієнтуюсь витрачено було десь до 15 тисяч доларів на реєстрацію, на підроблені документи, на внутрішні домовленості, тому шахраї не відступають. В БТІ ці квартири числяться за померлими людьми", - говорить Анатолій Остапенко керівник юридичного об'єднання "Афера.стоп".

Схема доволі розповсюджена, кажуть ріелтери. Для її втілення іноді достатньо телефону і доступу в інтернет. Під прицілом шахраїв опиняються літні люди, або ж одинаки чи ті, хто ведуть асоціальний спосіб життя. Ба більше - хто, приміром, просто на деякий час залишив своє помешкання,поїхавши за кордон або в інше місто. В ланцюгу зловмисників можуть бути не лише чорні нотаріуси чи ріелтери, навіть правоохоронці, лікарі чи держслужбовці. Заради наживи готові на все.

"Оренда в період свят, подобова оренда. Розвідка там працює на ура. І вони відслідковують людей, які одинокі, які хворі, які зловживають спиртним. В схемах може бути хто завгодно. Ваші родичі, ваші сусіди, навіть так. Починаючи від в лоб - спаювання до якихось там, був випадок возвеличували до гуру секти", - розповідає Анатолій Топал, керівник Громадської спілки Асоціації професійних управителів нерухомістю України.

Це шалений бізнес із мільйонними прибутками. Житло небіжчиків - ласий шматок для шахраїв.

"Зі 100% подібної спадщини нерухомості до комунальної власності потрапляє процентів 5% на все місто. Це не тільки квартири, а й земельні ділянки, це й будинки, це і гроші, які лежать на рахунках, це і автомобілі", - говорить Анатолій Остапенко.

Ольга якраз стала покупцем такої квартири з сюрпризом. Маленьку однокімнатну хрущівку неподалік центру знайшла через знайомого ріелтера.

"Она хорошо ориентировалась в рынке, все рассказывала. Мы приехали, чистая квартира, ключи мне показывала, все показывала. Цена не возмутила, 25 тысяч", - говорить Ольга Шенер, потерпіла.

Ціна не надто відрізнялась від інших пропозицій на ринку. І стан при цьому - жахливий.

У квартирі жила старенька, яка начебто лишила її у спадок онуці. Але після того, як Ольга отримала повідомлення про арешт її помешкання, дізналася: насправді ніякої онуки не було.

"Зловмисники знайшли псевдовнучку, запропонували їй гроші, вона отримала ці гроші і виступила в договорі дарування як власниця квартири. Саме ця схема вона і привела до того, що ми маємо на сьогоднішній день", - говорить Олег Влащенко, адвокат Ольги Шенер.

Зловмисники за такими схемами орудували кілька років. Тепер вони на лаві підсудних. Постраждалих не менше десятка, це ті про яких відомо.

"Виступає брокер, посередник, виступає псевдовнучка, або псевдожучка. Міняються тільки декорації і все", - говорить Олег Влащенко, адвокат Ольги Шенер.

Аферистам світить до 10 років позбавлення волі, але суд може тривати рік-півтора. Сама ж Ольга - кожного дня на нервах, бо в іншому суді справа про її виселення з купленої квартири. І там Феміда поки що не на боці постраждалої.

Експерти застерігають: активізуються злодії якраз під час свят. Закликають бути обачними.

"Побутові конфлікти за нерухомість - кожні свята. І пожежі раптові, і раптові зникнення, і раптові побутові конфлікти. Дуже багато раптових речей в період свят", - говорить Анатолій Остапенко, керівник юридичного об'єднання "Афера.стоп".

І це не лише, коли купуєте житло, але й коли винаймаєте його. Приміром, подобово, коли їдете в інше місто на свята. Або ж коли шукаєте на тривалий термін.

"Починаючи з продажу неіснуючих номерів телефонів, там 400-500-600 гривень, 1200 гривень, закінчуючи тим, що людина винаймає на тиждень-два за цей час дає об'яву, що вона здає довгостроково, набирає завдатків, передоплат і зникає", - говорить Анатолій Топал, керівник Громадської спілки Асоціації професійних управителів нерухомістю України.

Аби не стати жертвою аферистів радять шукати житло лише на перевірених ресурсах і звертатися до авторитетних компаній чи брокерів.