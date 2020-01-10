Украинские пассажиры уже двое суток не могут вылететь из аэропорта Италии, из-за долгов авиакомпании Ernest Airlines перед Международным аэропортом Киев им.Игоря Сикорского. Об этом сообщил юрисконсультант Консультативной миссии ЕС в Украине Владимир Беленкий в Facebook.

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"Наши граждане - 160 пассажиров - не могут уже двое суток вылететь из Италии домой. По информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт Киев им.Игоря Сикорского не принимает самолет из за долгов", - написал Беленкий.