В киевском международном аэропорту Борисполь задержали украинца, который хотел перевезти через границу новые iPhone 11 Pro. Об этом сообщает Госпогранслужба.

51-летний пассажир прибыл из Дубая. Он спрятал гаджеты в штанах и закрепил ремнем.

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"Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия", –-говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Польше украинец готовил теракт.