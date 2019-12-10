Спрятал в штанах iPhone 11 Pro: в Борисполе задержали мужчину [ Редактировать ]
В киевском международном аэропорту Борисполь задержали украинца, который хотел перевезти через границу новые iPhone 11 Pro. Об этом сообщает Госпогранслужба.
51-летний пассажир прибыл из Дубая. Он спрятал гаджеты в штанах и закрепил ремнем.
"Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия", –-говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Польше украинец готовил теракт.
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