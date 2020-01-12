Утилізація з користю. У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок. Отже, комунальники закликають киян не викидати деревця на смітник, а віддати на переробку. Куди нести ялинки, знає Ірина Розова.

Якщо викидати новорічне дерево на смітник, воно опиниться на міському звалищі. А далі - у повітрі у вигляді диму та кіптяви. Тож, свої ялинки, сосни чи смереки розумніше утилізувати. Тим паче, коли для цього є всі умови. 15 пунктів для переробки новорічних дерев уже працюють у всіх районах столиці. Тут ялинки отримують друге життя.

"Ми подрібнюєм ялинки, запускається в подрібнювач і буде дробиться в прицеп і буде вивозиться, від ялинки нічого не залишиться - одна щепа", - говорить Сергій Сергійович, озеленювач.

Тріски, на які перетворилися деревця, використають навесні - під час саджання нових вічнозелених рослин.

"Цю щепу, яка утворилася під час подрібнення ми уже будемо використовувати весною під час висадки хвойних дерев в парку. Саме для того, аби лунки куди висаджуються хвойні рослини ми змогли замульчувати ці лунки для збереження самої вологи, тому що ми поливаєм ялинки під час висадки, далі ми закриваєм цією мульчою. Це також захист від перегрівання", - говорить Олексій Король, в.о. генерального директора КО "Київзеленбуд".

Пункти прийому новорічних рослин відкрилися другого січня і працюватимуть "до останнього клієнта".

Адресу та час їх роботи можна дізнатися на сайті Київської держадміністрації. Але зеленбудівці запевняють: навіть якщо немає можливості привезти ялинку в часи роботи - її можна залишити біля бази.

"Якщо у вас немає можливості в цей проміжок часу прийти на базу здати то за телефоном, який вказан на наших сайтах ви можете домовитись та привезти біля бази цю ялинку, потім працівники комунального підприємства використають її в подальшому. Ми приймаємо ті ялинки, які привозять до нас сюди на бази, ті, які викидають на смітник це робота відповідних комунальних служб які здійснюють вивоз сміття з прибудинкових територій", - говорить Олександр Савченко, заступник начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА.

За словами комунальників, тих, хто утилізує святкові дерева правильно, з кожним роком більшає. Якщо у 2019 підприємства прийняли від населення близько 5 тисяч ялинок, то у 2020 станом на сьогодні переробили їх уже понад 7 тисяч.