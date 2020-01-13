Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая впечатлила фанатов ярким снимком, опубликовала новое фото в соцсети. Так, публикация появилась в Instagram певицы.

"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - подписала снимок звезда.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонникам понравилось откровенное фото Нади. Они написали ей множество комментариев и пожелали хорошего отдыха.

"Надя, ты лучшая", "Приятного и незабываемого отдыха", "Красавица", "Такая секси", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова поразила фанатов ярким фото.