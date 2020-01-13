Дорофеева "взорвала" сеть пикантным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая впечатлила фанатов ярким снимком, опубликовала новое фото в соцсети. Так, публикация появилась в Instagram певицы.
"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - подписала снимок звезда.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Поклонникам понравилось откровенное фото Нади. Они написали ей множество комментариев и пожелали хорошего отдыха.
"Надя, ты лучшая", "Приятного и незабываемого отдыха", "Красавица", "Такая секси", - написали пользователи сети.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова поразила фанатов ярким фото.
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