На этой рабочей неделе, с 13 по 17 января, Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам Рады. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - добавил депутат.

Напомним, в ПАСЕ жестко отреагировали на отсутствие Украины на осенней сессии.