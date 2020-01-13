Украина возобновит участие в работе ПАСЕ [ Редактировать ]
На этой рабочей неделе, с 13 по 17 января, Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам Рады. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - добавил депутат.
Напомним, в ПАСЕ жестко отреагировали на отсутствие Украины на осенней сессии.
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