В среду, 15 января, стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в сообщении.

Добавим, что Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте России по развитию финансового рынка в период с 2011 по 2018 годы.

В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости - Роснедвижимости. С 2006 по 2008 он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Напомним, что ранее стало известно, что правительство России уходит в отставку.